Ancona è "Comune ciclabile" e conquista la bandiera gialla: «Promossa la mobilità»

Il Comune di Ancona, in collaborazione con la Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB), è stato premiato con la bandiera gialla Fiab come Comune ciclabile ed ha ospitato al Passetto la cerimonia di consegna delle bandiere a tutti i Comuni della Regione Marche che si sono distinti per aver adottato concrete politiche per la mobilità in bicicletta, arricchendo il territorio con infrastrutture e azioni che facilitano l'uso della bici sia per la mobilità quotidiana sia per iniziative turistiche. La cerimonia si è svolta venerdì 29 luglio. Erano presenti sindaci e amministratori regionali, insieme con le associazioni ambientaliste maggiormente impegnate sul territorio

In rappresentanza del capoluogo era presente l’assessore all’Ambiente Michele Polenta. «Ancona e altri 16 comuni marchigiani – spiega l’assessore - sono stati premiati per il loro impegno nello sviluppare progetti di mobilità ciclabile. Nel nostro caso il riconoscimento è stato ottenuto per aver avviato un percorso rivolto allo sviluppo e promozione della mobilità ciclabile nel nostro territorio, che a breve darà importanti risultati. L’appuntamento di venerdì ha costituito un'occasione importante per parlare di ciclabilità, di mobilità sostenibile e per mettere a confronto le esperienze degli Enti e dei soggetti che hanno partecipato alla manifestazione». Il riconoscimento ComuniCiclabili® FIAB è aperto a tutti i Comuni d’Italia con infrastrutture e azioni per la mobilità in bicicletta e ha lo scopo di guidare e stimolare nel tempo il processo di progressiva trasformazione dei centri abitati verso una maggiore diffusione della mobilità in bicicletta.

I Comuni della Regione Marche che hanno ottenuto il riconoscimento sono «Ancona, Pesaro, Civitanova Marche, Corinaldo, Cupra Marittima, Fano, Grottammare, Jesi, Mondolfo, Porto Recanati, Porto Sant'Elpidio, Sassoferrato, Urbania e tre Comuni new entry di questa edizione: Altidona, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto».