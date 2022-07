Chiude la biblioteca, 15mila libri in cerca di casa: «Li vediamo caricare sui camion, chissà per dove»

MONTEMARCIANO - Addio biblioteca e aula del Consiglio comunale. Il 7 agosto infatti l'usufrutto con cui il Comune ha utilizzato lo spazio di via Umberto I scadrà. L'immobile è stato venduto, il Comune sta vagliando alcune soluzioni alternative ma in tanti si interrogano sul destino dei libri conservati all'interno della biblioteca. Si tratta di 15mila volumi, ancora in cerca di collocazione e che verranno temporaneamente gestiti da un'azienda privata. Tam tam sui social e non solo, con i cittadini che si interrogano sul futuro dei libri.

«La biblioteca di Montemarciano se ne va e nessuno sa quando e dove verrà riaperta- scrive un lettore in una mail inviata alla nostra redazione- dopo la chiusura del museo di malacologia, avvenuta anni fa, è iniziato anche lo sgombero dei locali in cui era ospitata la biblioteca comunale, intitolata all'illustre poeta e concittadino Guido Moretti. Un gesto inatteso, cui è seguita successivamente la pubblicazione della delibera comunale. Il risultato, per la cittadinanza, è la sospensione di un servizio indispensabile. Per la scuola, che vi teneva diversi progetti rivolti agli studenti, e per tutti quei cittadini che utilizzavano la biblioteca. Non solo, ma da oggi e fino a data da destinarsi, si perde anche la possibilità di usufruire del circuito interprovinciale per il prestito di libri e di avere uno spazio per l'esibizione di mostre. In attesa che arrivino risposte chiare, per ora i montemarcianesi possono solo vedere le tristi immagini dei propri libri, circa 15.000, caricati su dei camion verso chissà quale destinazione».