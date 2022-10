Biblioteca comunale "Benincasa", è online il nuovo sito: i servizi

Da qualche giorno è online il nuovo sito della Biblioteca Comunale di Ancona “ Benincasa”, all'indirizzo www.bibliotecabenincasa.it Il passaggio alla sede di Palazzo degli Anziani, in attesa di ritornare nella sede storica di Palazzo Mengoni Ferretti, che coincide con una rimodulazione dei servizi della biblioteca, ha portato alla scelta di rinnovare il precedente sito della Benincasa, in modo da favorire anche un suo uso più immediato e veloce da smartphone e tablet, oltre che da computer. Il sito, innovato nel suo stile e nella sua organizzazione, si articola in tre sezioni generali: Biblioteca, Risorse, Informazioni.

All'interno dell'area Biblioteca, si trovano tutte le notizie relative ai servizi offerti dalla Biblioteca Benincasa, dalla Biblioteca Ragazzi “Novelli” e dalle Biblioteche di quartiere, nonché quelle sulla storia della istituzione, e le news. In questo settore sono a disposizione infatti tutte le informazioni relative alle modalità dei servizi, dal prestito alla consulenza, dalla consultazione di manoscritti al Gruppo di lettura della Benincasa e all'iniziativa Buste a sorpresa; una sezione apposita è dedicata al servizio di biblioteca digitale MediaLibraryOnLine.

Nell'area Risorse si trovano tutte le informazioni e i link per utilizzare i cataloghi online e le banche dati, vengono descritte le collezioni della Benincasa, come ad esempio i manoscritti musicali, l'archivio fotografico Corsini e i progetti, come il Patto per la lettura del comune di Ancona e Nati per Leggere. La sezione Informazioni contiene tutto quanto relativo ai contatti, agli orari e al regolamento e alla carta dei servizi della Biblioteca. Nella home page sono immediatamente visibili le news aggiornate sulla vita e le iniziative della Biblioteca.