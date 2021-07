Biblioteca "Benincasa", chiusura estiva ma c'è il Furgolibro

Nel mese di agosto resta attivo il servizio Furgolibro, che offre libri in prestito a bambini e famiglie

La Biblioteca Benincasa ricorda che dal 2 al 17 agosto chiuderà per la consueta pausa estiva. Riaprirà mercoledì 18 agosto. La Biblioteca Ragazzi “A. Novelli” rimarrà chiusa nello stesso periodo, e riaprirà lo stesso giorno. La Biblioteca di Brecce Bianche “Isola del Tesoro” chiuderà invece dal 29 luglio fino al 27 agosto. Riaprirà lunedì 30 agosto.

Nel mese di agosto resta attivo il servizio Furgolibro, che offre libri in prestito a bambini e famiglie. Gli orari sono i seguenti: dalle 17.30 alle 19.00, il lunedì nella piazzetta davanti alla Coop Cinci di Via Giordano Bruno (2, 23, 30 agosto) , il mercoledì nella piazzetta davanti al supermercato Sì con te di via Bignamini a Collemarino (4, 25 agosto).