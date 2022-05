Laboratorio artistico e presentazione del libro, doppio appuntamento in biblioteca

La Biblioteca Comunale di Belvedere Ostrense, che aderisce alla Campagna Nazionale "Il Maggio Dei Libri" indetta dal Centro per il libro e la lettura, invita i cittadini alla presentazione del libro "Conèra", edito da Ventura Edizioni. Appuntamento martedì 24 maggio, alle ore 17.00, presso la nuova sede della Biblioteca in Piazzale Risorgimento 10.

All'iniziativa, rivolta a tutti i bambini e ai loro genitori, sarà presente l'illustratrice Monica Gattari e all'incontro farà seguito per i bimbi presenti un divertente laboratorio artistico. Il servizio bibliotecario, la cui attuale gestione è affidata alla società Innovative Multiservice, è aperto al pubblico tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.30. «Inoltre la Biblioteca - afferma il Sindaco avv. Sara Ubertini- in occasione dell'inaugurazione, è pronta ad accogliere le donazioni librarie dei cittadini. Un'opportunità importante per aiutare la struttura ad arricchire il proprio patrimonio librario e un'occasione utile per dare nuova vita ai libri».