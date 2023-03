Riapre la biblioteca comunale a Collemarino: sarà un centro polifunzionale

ANCONA - Sabato 18 marzo, alle ore 16.30, verrà inaugurata Bibliolandia, la biblioteca di Collemarino nella nuova sede di piazza Galile al centro del quartiere. Il servizio era chiuso da alcuni anni a causa dell'inagibilità degli spazi. Il progetto di riqualificazione e riapertura è frutto della collaborazione tra l'Assessorato alla Partecipazione Democratica e quello alla Cultura, ed è partito alla fine del 2019, quando è stato commissionato all'artista William Vecchietti il murale a tema lettura, che caratterizza esternamente la nuova sede. A causa del Covid, i tempi per la riapertura si sono protratti ben oltre quanto preventivato; anche il terremoto di novembre ha contribuito a far slittare l'inaugurazione. Su progetto dell'ingegnere del Comune di Ancona Luca Baldassarri sono stati adeguati al nuovo uso gli spazi precedentemente occupati dalla ex seconda Circoscrizione. La struttura – raccogliendo le esigenze del quartiere - non offre solo servizi di Biblioteca, ma è stata pensata come un centro civico polifunzionale, nel quale alla lettura si affiancano i servizi sociali comunali e al piano terra un punto di ascolto che raccoglierà le richieste e le segnalazioni dei cittadini, creando un collegamento diretto con l'Amministrazione.

Le nuove sale saranno inaugurate dal Sindaco Valeria Mancinelli; interverranno gli Assessori alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi e alla Cultura Paolo Marasca. Animeranno il pomeriggio l'attrice Melissa Conigli dell'Associazione L' Acchiappasogni e il percussionista Marco Lorenzetti di Zona Musica, che realizzeranno una lettura musicata “Il tamburaio di Hamelin”, liberamente ispirata alla fiaba dei fratelli Grimm. Ospite speciale sarà il Furgolibro. Alle 16,15 accoglienza delle famiglie e introduzione al viaggio e la lettura in biblioteca.

La riapertura della biblioteca è un ulteriore tassello del progetto di Biblioteca diffusa, che vuole potenziare i punti di pubblica lettura sul territorio comunale, riaprendo o potenziando le strutture esistenti, in modo da offrire servizi culturali di prossimità ai cittadini. In occasione della riapertura è stata aggiornata la raccolta bibliografica, che è di circa 3000 libri, i volumi sono stati tutti catalogati, in modo da poter essere cercati sul catalogo on line.

A Bibliolandia sarà possibile prendere in prestito libri per utenti di ogni età; per chi fosse interessato a leggere ebook e quotidiani online, sarà anche possibile iscriversi ai servizi della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine. Particolare attenzione sarà rivolta alla collaborazione con le scuole del territorio. Bibliolandia sarà aperta al pubblico, dal lunedì al venerdì, secondo questo orario:

lunedì 9-13 su prenotazione per le scuole

martedì 10-13 / 15-18

mercoledì 9-13

giovedì 15-18

venerdì 9-13 su prenotazione per le scuole

Per informazioni: tel. 0712225014