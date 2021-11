BIANCONAtale, oggi l’accensione dell’albero: soste e navette gratuite in città

Scatterà oggi il BIANCONAtale con l’accensione del grande albero (offerto da Leroy Merlin) in Piazza Roma. L’orario non è stato ancora comunicato, presumibilmente sarà intorno alle 18, ma non ci sarà un evento apposito per evitare assembramenti. Fino al 6 gennaio in centro, e non solo, si respirerà l’aria natalizia e con l’occasione ci saranno anche tante novità.

Infatti, in termini di parcheggi e viabilità, a partire da oggi ci saranno navette gratuite nei giorni festivi e prefestivi in partenza dal Piano (dalle 10.30 alle 21.30), dagli Archi e dal parcheggio scambiatore di Tavernelle (dalle 16.30 alle 21.30), verso piazza Cavour. Inoltre, sempre a partire da oggi, nei giorni festivi e prefestivi fino al 24 dicembre, il parcheggio degli Archi sarà gratuito, mentre il Traiano, Cialdini e Umberto I, osserveranno aperture straordinarie gratuite nei giorni festivi a partire da domani fino al 19 dicembre.