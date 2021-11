BIANCONAtale, un lungo programma di eventi: sabato lo start con l’accensione dell’albero

Sarà un ricco e intenso calendario eventi quello che caratterizzerà il BIANCONAtale - presentato questa mattina (24 novembre) a Palazzo del Popolo - che animerà le vie del centro di Ancona, e non solo, dal 27 novembre al 6 gennaio. Sabato 27/11, infatti, ci sarà il battesimo ufficiale con l’accensione dell’albero di Piazza Roma (orario ancora da definire ma probabilmente intorno alle 18.00), il videomapping sul palazzo dell’orologio Piazza Roma e il primo viaggio (con partenza da Piazza Cavour) del trenino turistico che attraverserà tutto il centro storico. Treno che replicherà il giro anche domenica 28 novembre.

Sabato 4 dicembre prevista, a Piazza Roma, la performance con Babbo Natale in tutte le vie del centro con il bus storico che farà il tour delle frazioni e quartieri cittadini. Ad arricchire il tutto anche il Gospel itinerante prodotto dai “The Pilgrims”, sempre in centro. Domenica 5 dicembre, oltre a bus storico per le frazioni e trenino turistico, spazio a Babbo e Mamma Natale sula slitta trainati da renne ed elfi finti che si produrranno anche in una serie di numeri circensi (il tutto a cura di Fantasia Sogno Realtà). Lo stesso canovaccio sarà poi riprodotto anche mercoledì 8 dicembre.

Sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre, oltre ai consueti trenini e bus storici con annesse performance lungo le vie del centro, spazio anche alla Pasquella di Varano mentre il 18 dicembre l’animazione toccherà e vie del Piano San Lazzaro sempre a cura di Fantasia, Sogno Realtà. Il 19 dicembre e il 21 dicembre fari puntati sul bus storico, sul trenino turistico e sulla Pasquella che farà base tra Piazza Cavour e Corso Garibaldi. Il 23 dicembre nuovo appuntamento con il Gospel itinerante questa volta con l’esibizione di Miky C & The Bright Gospel Voices. Slitte, animazione, bus storici animeranno il centro la vigilia di Natale, il 25 dicembre, con la Pasquella di Varano che sarà protagonista il 28/12 (Corso Carlo Alberto), il 4/1 (centro storico) e 5/1 (Tavernelle). Il 6 gennaio si chiuderà BIANCONAtale e si penserà già al prossimo anno.