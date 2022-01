Lavori sull’asse, Berardinelli tuona: «L’amministrazione se ne frega dei cittadini»

I lavori lungo il tratto dell’asse nord-sud risultato a rischio cedimento hanno causato la chiusura della carreggiata verso il centro con forti disagi sulla circolazione. L’assessore Stefano Foresi, scusandosi con i cittadini e promettendo celerità nella conclusione delle operazioni (si paventa una riapertura entro venerdì 28 gennaio, ndr), non è riuscito comunque ad evitare la rabbia dei cittadini che sta esplodendo in vari modi. Oltre ai social sono tante le segnalazioni di protesta arrivate a membri del consiglio comunale tra cui il consigliere di opposizione in quota Forza Italia Daniele Berardinelli:

«Ho già ricevuto decine di telefonate di protesta da parte di cittadini in fila per imboccare l’asse nord-sud. Svariati chilometri di coda e, almeno nelle scorse ore, nessun cartello di deviazione suggerita prima di immettersi nell’asse, ad esempio all’altezza dell’ex mercato ortofrutticolo che permetterebbe di bypassare i lavori di manutenzione, passando davanti allo stadio Del Conero per poi ritornare sull’asse dopo il cimitero di Tavernelle».

Poi, l’affondo vero e proprio: «La verità è che questa amministrazione se ne frega dei cittadini. Ancora una volta la gente è costretta a subire disagi a causa dell’incapacità organizzativa. Mi chiedo perché non arrivino mai attenzioni da parte della magistratura per questo tipo di comportamenti…».