Taglio del costo carburante, riecco i clienti: «Faccio scorta, non si sa mai»

ANCONA - Il taglio di 25 centesimi fino a fine aprile sul prezzo del carburante ha fatto risalire la domanda. Loris Binci, gestore dell'impianto di piazzale della Libertà: «Lavoriamo il 50% in più rispetto ad alcuni giorni fa» (VIDEO). Di più e più tranquilli: «Alcuni colleghi venivano risultati, ora è diverso- spiega Binci- noi gestori non c'entriamo nulla con questo saliscendi, siamo l'ultima ruota del carro. La variabilità del mercato può far ancora variare i costi indipendentemente dal taglio delle accise». Intanto c'è chi approfitta del momento per fare scorta: «Il prezzo attualmente è molto buono ho fatto quasi il pieno così se poi i costi tornano a salire sto tranquillo- spiega un cliente della stazione di servizio- l’ultima volta che ho fatto benzina? Quando era a 2,19 euro per litro, ora finalmente siamo tornati a quello che era molti mesi fa».

«Il gestore è l’ultima ruota del carro per quanto riguarda i prezzi- ribadisce Binci- la variabilità del mercato può far abbassare o aumentare ancora gasolio e benzina. Speriamo di no, ma i costi potranno ancora variare indipendentemente dal taglio delle accise» conclude Binci.