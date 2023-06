Ribalta nazionale per la prof marchigiana: ospite su Rai News per etica e intelligenza artificiale

La prima cattedra sull'etica dell'intelligenza artificiale, Jean Monnet EDIT, nata nelle Marche, è stata valorizzata anche sul versante dei media nazionali con la partecipazione odierna (19 giugno) della professoressa Benedetta Giovanola, titolare della Cattedra presso UniMc, a Studio 24 il principale approfondimento di attualitá di Rai News. Rischi ed opportunitá della AI sono ormai oggetto di confronto diffuso, culturale e scientifico e Rai News ha opportunamente scelto l'innovativo progetto guidato dalla professoressa Giovanola, per comprendere meglio quali siano i percorsi che portano ad un necessario equilibrio tra uomo e intelligenza artificiale. La professoressa Giovanola guida, quindi, il primo percorso accademico in tutta Europa dedicato all’etica dell’AI finanziato dall’UE, attivato appunto in Italia. Dopo il servizio su Sky tg 24 di sabato 17 giugno dove la docente ha illustrato i contenuti del workshop sul tema organizzato a Portonovo di Ancona, la professoressa di UniMc, ha ampliato il tema in collegamento con Rai News, insieme al professore Corrado Ocone della LUISS Guido Carli.

"La cattedra, nello specifico, è dedicata a sviluppare un approccio alle tecnologie digitali centrato sulla persona – ha spiegato la professoressa Benedetta Giovanola – l’uso sempre più diffuso dell’AI ha aperto scenari che richiedono un’attenta consapevolezza degli aspetti etici correlati: si pensi ad esempio alle problematiche di giustizia sociale".