Messa in sicurezza, manutenzioni straordinarie e ammodernamento: interventi per 2,6 milioni

BELVEDERESE OSTRENSE- «A partire dalle prossime settimane entro fine anno verranno avviati cantieri per oltre 2,6 milioni di euro di lavori pubblici, frutto dello sforzo progettuale e di partecipazione ai bandi di finanziamento che da inizio mandato questa amministrazione ha fatto e sta facendo- dice l’assessore Luca Baldi-. Gran parte dei lavori infatti sono interamente finanziati con i contributi ottenuti dagli enti sovraccomunali. Interventi volti alla messa in sicurezza di edifici e strade, ammodernamento e restyling del nostro paese». Gli interventi finanziati con fondi ministeriali riguardano la manutenzione straordinaria del semaforo di via Orti e realizzazione del secondo tratto di illuminazione pubblica a Fornace per un costo complessivo di 64.330 euro; 5mila euro per la realizzazione della segnaletica orizzontale in via Mazzini-Monteplano, centro sportivo via Tarsilli-palazzetto dello sport, incrocio semaforo e centro. E ancora, lavori di riqualificazione area pedonale in Largo Tosi “Pineta” con il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione di impianto di illuminazione delle mura castellane, nuovi arredi e predisposizioni per l’allaccio degli stand a servizio delle manifestazioni temporanee. Il costo complessivo dell’intervento è 200.000€, finanziato per circa 140.000€ con fondi del GAL e 60.000€ mediante contrazione di mutuo. Prevista anche la manutenzione straordinaria della scala di collegamento di via Circonvallazione-Orti e la sostituzione di tutti i gradini ormai ammalorati. Costo dell’intervento 5.000€ finanziato con contributo regionale.

Dai fondi del bilancio comunale arrivano 3.800 euro per realizzazione un’opera pittorica raffigurante il paesaggio di Belvederese Ostrense nella facciata dell’edificio all’ingresso di via Brutti. In programma anche la demolizione e la ricostruzione del nuovo asilo nido, struttura progettata rispettando tutti i criteri impiantistici per gli edifici NZEB, alimentata con fonti di energia rinnovabile, priva di barriere architettoniche e assolutamente sicura dal punto di vista sismico. «Per cercare di superare il problema della posizione non troppo agevole dell’edificio i progettisti, su espressa richiesta dell’amministrazione, stanno valutando una viabilità alternativa all’attuale- spiega l’assessore Baldi-. Il costo dell’intervento è 1.880.000 euro interamente finanziato con fondi PNRR». Sarà realizzata anche un’area camper all’ingresso del Parco Urbano, con accesso da via Europa e dotato di quattro piazzole di sosta attrezzate al costo di 39mila euro finanziato al 50% con fondi regionali. Manutenzione straordinaria poi per le edicole funerarie del cimitero per 460mila euro interamente finanziato con fondi dell’ufficio speciale per la ricostruzione che detterà tempistiche e procedure. «Il lavoro di progettazione e di partecipazione e monitoraggio dei bandi di finanziamento continua incessantemente, speriamo di riuscire ad aggiungerne altre importanti opere a queste appena elencate- dichiara Baldi-. È comunque chiaro ed evidente a tutti che le problematiche quotidiane ed i piccoli lavori di manutenzione necessari, a volte urgenti, sono tanti ma questi purtroppo prescindono dalle “grandi opere” o dai finanziamenti che si riescono a reperire. L’impegno di questa amministrazione e di tutti i dipendenti comunali è quello di risolvere nel migliore dei modi e nei tempi più stretti possibili qualsiasi criticità presente o che si venga a presentare».