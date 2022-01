Vaccini, record all’Open Day di Belvedere Ostrense: superata quota cento

Ancora un successo di partecipazione per l'Open Day vaccinale per il Covid organizzato nei locali dell'ex scuola elementare in piazzale Risorgimento giovedì scorso. Ad approfittare della vaccinazione senza prenotazioni sono stati in tanti, sono state infatti ben 122 le dosi somministrate tra booster, prime e seconde dosi in un solo pomeriggio. Superato anche il record del precedente Open Day vaccinale, quando, il 15 dicembre scorso, le somministrazioni sono state 103.

Molto apprezzata dai cittadini l'organizzazione che ha consentito procedure snelle, senza attese e con tutti i comfort di un ambiente al riparo dalle intemperie invernali. Per vaccinarsi infatti non era necessario prenotarsi attraverso il portale ufficiale delle vaccinazioni per bastava contattare la Farmacia Rotoloni che indicava l'orario cui presentarsi. Presenti al punto vaccinale i dottori Giuseppe Flamma e Massimiliano Bora, preparazione delle dosi dottoressa Marcella Coppa e somministrazioni da parte degli infermieri dell'Asur. Assistenza della Croce Gialla, l'associazione Carabinieri in Congedo e la Farmacia Rotoloni: «Vorrei ringraziare anche una volta tutti gli operatori sanitari, i medici, il personale infermieristico e i volontari della Croce Gialla e la farmacia per aver ripetuto l'esperienza dell'Open Day -afferma il sindaco Sara Ubertini- e ringrazio anche i tanti cittadini che con senso di responsabilità hanno aderito alla campagna vaccinale, anche e soprattutto in un momento in cui i contagi sono cresciuti anche nel nostro paese».