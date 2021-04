La mostra "Toccare la bellezza" al Palaexpo, Marasca: «Mole centro di produzione»

Dal 21 giugno 2021 al 27 febbraio 2022 il Palaexpo di Roma ospiterà la mostradel Museo Omero e del Comune di Ancona che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. L’esposizione, nata in collaborazione con la Fondazione Chiaravalle Montessori e l’Associazione Bruno Munari, indaga il tema della bellezza attraverso le idee di Bruno Munari e il pensiero di Maria Montessori, che definiva la mano “organo dell’intelligenza” e della quale nel 2020 ricorrevano i 150 anni dalla nascita. I principali nuclei del percorso espositivo sono le forme, i materiali, la pelle delle cose, manipolare e costruire, alfabeti e narrazioni tattili.

«Si è trattato di due personaggi chissà quante volte presentati, in tutto il mondo - spiega il presidente del Museo Omero, Aldo Grassini - ma non erano mai stati messi a confronto in una stessa esposizione che ne scoprisse le affinità per la ricerca sulla tattilità e sulla multisensorialità nell'educazione e nell'arte. Ora il Palaexpo di Roma, sede prestigiosa per mostre di grande interesse, chiede di poter riproporre la nostra esposizione, pandemia permettendo, e per un periodo di ben 8 mesi. Sarà una vetrina importante per Ancona e per il Museo Omero».

«Da alcuni anni – sottolinea l'assessore alla Cultura, Paolo Marasca - La Mole si distingue per essere un centro di produzione, e non solo di programmazione. Che è il compito della cultura nelle città, e ancora di più in un capoluogo. La mostra dedicata a Bruno Munari e Maria Montessori, pensata dal Museo Omero e prodotta dal Museo con il Comune, è uno splendido esempio di quello che Ancona è diventata sul piano culturale: una città che mette in piedi progetti e realtà che, poi, vengono richieste altrove per la loro unicità. La cosa ci rende ancora più felici, perché conferma la totale coerenza delle iniziative del Museo Tattile Statale Omero e del Comune, e ringraziamo per questo il Presidente Aldo Grassini, capace come sempre di aprire strade che servono a tutti». La mostra sarà riallestita dall’architetto Fabio Fornasari: in esposizione i materiali di Maria Montessori e i lavori originali di Bruno Munari organizzati in un percorso esperienziale alla scoperta dei valori della tattilità.