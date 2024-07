Si alza il sipario sul "Beer Village": a Falconara si balla con Claudio Cecchetto

FALCONARA MARITTIMA – L'estate 2024 porta la firma di Radio Cecchetto: dalle 11 del mattino a notte fonda, da venerdì 5 a domenica 7, a Falconara Marittima si potrà ballare sul prato del Parco del Cormorano, conoscere ospiti nazionali e internazionali, trascorrere l'intera giornata all'aria aperta grazie anche agli stand gastronomici. Il "Beer Village", ultima novità targata Radio Cecchetto, partirà da Falconara per un tour che farà nove tappe in tutta Italia e saprà creare tendenza grazie a un nuovissimo format pieno di musica, giochi, spettacoli, ospiti speciali e tante sorprese.

La manifestazione punta a conquistare il titolo di più grande festival itinerante della birra in Europa. Sarà proprio Claudio Cecchetto, venerdì 5 luglio, a tenere a battesimo la manifestazione e a chiuderla domenica 7 con il suo show in consolle. Al parco del Cormorano saranno allestiti 3 palchi: il palco principale, l'arena Claudio Cecchetto e il palco Challenge.

Ogni giorno ci sarà un programma diverso con ospiti e artisti, nazionali e internazionali. Per tutto il weekend le cover band si sfideranno a colpi di note, uno spettacolo condotto da Camilla De Berardinis, reduce da “La Pupa e il Secchione” e da Bruno Barteloni. Si comincerà venerdì con i Tabù contro I Poker, sabato I Pronipoti con The Next e, domenica, I Litfibhar se la vedranno con i Prendila Così tribute band di Mogol Battisti. Tra gli ospiti anche i dj's Georgia Mos e Botteghi, il tiktoker Michele Monopoli, lo showman Donato Russillo e tanti altri volti noti della musica e dello spettacolo. Un vero villaggio della Festa!

Il Beer Village è aperto a tutti: adulti, giovani, anziani, bambini. Al parco del Cormorano si potranno trovare l'area beer paradise e food court, l'area dolci, beat boulevard e challenge park.In ogni tappa si esibiscono più di 50 artisti, sono contemplati più di 18 concerti e feste, 12 spettacoli e 6 ospiti speciali. Nomi eccellenti del mondo dello spettacolo, DJ famosi, Cantanti, Performers, Ballerini.

Una festa continua, per tutti i gusti e tutte le generazioni. L'accesso al parco del Cormorano sarà aperto dalla tarda mattinata. Per quanti vorranno partecipare sono già aperte le vendite dei biglietti sui portali Ticket One e Ciao Ticket, dove è possibile acquistare biglietti per un singolo giorno, con prezzi a partire da Euro 10 oppure l'abbonamento a partire da Euro 25, per tutti i giorni.