Basket "tre contro tre" ai Laghetti del Passetto: boom di presenze per la prima edizione del torneo

ANCONA – Pallacanestro e Laghetti del Passetto, un binomio che si è rivelato vincente. Migliaia persone da martedì 9 a sabato 13 luglio si sono date appuntamento nell’area verde a un passo dal mare. «La contaminazione fra sport, musica e divertimento – commenta l’Assessore all’Economia della Notte e alle Politiche Giovanili Marco Battino – in questa location, individuata dall’Amministrazione Comunale come luogo da valorizzare, si è rivelata vincente perché attrattiva per cittadini di ogni età e valido volano turistico».

Quella andata in scena nella suggestiva cornice dei Laghetti del Passetto è stata la prima edizione del torneo nazionale di basket tre contro tre ‘Laghetti Fest’ ospitato nella location dei Laghetti del Passetto dove, per cinque giorni, la storica pista da pattinaggio è stata trasformata in un doppio campo da streetball dove si sono sfidate venti squadre senior provenienti da tutta Italia. Roma, Bologna, Napoli, Milano e Cremona sono solo alcune delle città di provenienza dei 300 atleti (fra senior e under) scesi in campo nella magica arena cestistica affacciata sul mare.

«Dato il successo riscontrato in questa prima edizione – continua l’Assessore alle Politiche Giovanili Marco Battino – ci sono tutti i presupposti per iniziare a pensare a quella della prossima estate, in maniera tale da fare dei Laghetti Fest anziché un evento a spot una vera e propria manifestazione riconoscibile, identitaria e ripetibile nel tempo, così da far diventare i Laghetti un punto di aggregazione importante per i giovani anconetani».

Feedback positivi arrivano anche da Silverback Streetball ASD, associazione organizzatrice dell’evento: «Da anni desideravamo organizzare questo torneo ai Laghetti, quindi ci è sembrato di aver realizzato un sogno – commenta l’ideatore Leonardo Bartolucci – per questo ringraziamo il Comune di Ancona per averci permesso di utilizzare questa piazza, a tutti gli effetti incastonata nel cuore di Ancona, ma poco frequentata. Secondo noi è stato un risultato incredibile, a livello di partecipazione sportiva, ma anche di coinvolgimento crescente giorno dopo giorno e ci auguriamo di poter tornare presto a vivere quello spazio». La manifestazione dei Laghetti Fest è stata organizzata da Silverback Streetball ASD, patrocinata dal Comune di Ancona e affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro Marche.