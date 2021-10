Barcolana, la Bora segna la competizione: per la Rossi arriva un quinto posto

E’ stata caratterizzata dal forte vento la 53°edizione della Barcolana di Trieste. La “Bora” ha costretto gli organizzatori a modificare l’arrivo dopo aver, in precedenza, estromesso dalla competizione almeno trecento barche più piccole e leggere che non avrebbero retto la forti raffiche. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Arca Sgr di Furio Benussi che ha chiuso il circuito in poco più di quarantacinque minuti.

L’attesissima campionessa del mondo di vela d’altura in coppa misto anconetana Claudia Rossi, al timone di Swan 90 Woodpecker Cube-Generali, ha chiuso al quinto posto conquistando il primo premio Generali equipaggio misto con timoniere donna che ha raggiunto il traguardo. Insieme a lei era presente un emozionatissimo papà Alberto Rossi che, per l’occasione, ha riformato insieme alla figlia una super-coppia in grado – sommando i trofei raccolti in passato singolarmente – di fare incetta di qualsiasi premio. Un ulteriore orgoglio per Ancona che continua godersi due tra i principali ambasciatori del mondo sportivo a livello internazionale.