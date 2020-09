Autunno in barca, a Numana partono i corsi di vela intensivi nel weekend

NUMANA - Skyline autunnali, colori differenti del cielo e del mare, temperature un poco più basse non fermano gli autoctoni e i turisti amanti del mare che hanno ancora voglia di navigare a vela nella Riviera del Conero, nonostante l'uscita di scena della bella stagione.

E' con questo spirito che il Consiglio Direttivo dello Yacht Club Riviera del Conero, presieduto da Vincenzo Balzanelli, già Stella di Bronzo CONI al merito sportivo, annuncia l’inizio dei corsi di vela intensivi con formula weekend, a partire dal 3-4 ottobre prossimi,stanti gli ottimi numeri registrati durante l’estate. L'offerta prevede 2 weekend di corso intensivo, a bordo di piccoli scafi d'altura o monotipo, con lezioni teoriche e pratiche il sabato e la domenica, dal mattino al primo pomeriggio: "Un'idea che riteniamo vincente per continuare la scuola di vela in autunno perché flessibile e poco impegnativa - osserva Vincenzo Graciotti, presidente FIV Marche - Concentrare in due sabati e due domeniche un intero corso di vela vuol dire andare incontro alle esigenze degli adulti che lavorano ma anche dei ragazzi che vanno a scuola, offrendo inoltre a coloro che vengono da fuori la possibilità di trascorrere un fine settimana tra le bellezze paesaggistiche delle Marche”. Come circolo affiliato alla Federazione Italiana Vela che ha aderito al programma di sviluppo delle Scuole Vela "Ritrova la Bussola", i corsi dello YC Riviera del Conero sono tenuti da istruttori FIV con anni di esperienza didattica e sportiva alle spalle e sono gestiti nel pieno rispetto del protocollo federale per il contrasto al Covid-19.

Al termine di ogni corso, ogni partecipante riceverà il diploma ufficiale FIV e l’aggiornamento del passaporto del velista.