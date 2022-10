Dentro al nuovo bar dell’ospedale di Torrette. Caffè, pranzi e non solo: è anche market ed edicola 

ANCONA - Si trova al primo piano, poco più in là della cappella ospedaliera, esattamente dove c’era il vecchio bar. I nuovi spazi di ristorazione dell’ospedale di Torrette includono anche il ristorante, un piccolo market e uno spazio per l’edicola. Tutto inaugurato stamattina e realizzato a carico del concessionario, l’azienda Romito. Proprio il servizio edicola era cessato durante la vecchia gestione: «Ora si torneranno a vendere giornali e riviste- spiega il direttore generale dell’azienda Ospedali Riuniti, Michele Caporossi- è vero che c’è il web, ma la richiesta di materiale stampato in ospedale è ancora alta perché qui è un sussidio fondamentale». «Sottolineo l’importanza del servizio di distribuzione di giornali e riviste molto utile per i cittadini ricoverati- aggiunge il direttore amministrativo Antonello Maraldo- credo che il servizio reso alla cittadinanza (pazienti, familiari e operatori sanitari) sia il vero motivo che ci ha spinti ad accettare una sfida come questa».

Si tratta, però, a tutti gli effetti di un bar-ristorante-pizzeria aperto al pubblico (sono circa 10mila le persone che ogni giorno si recano a Torrette, calate solo durante il periodo Covid). La Romito paga un canone all’azienda ospedaliera e avrà l’appalto settennale dei servizi. I lavori di progettazione, ristrutturazione e realizzazione, per oltre 600mila euro, sono terminati a tempo di record in circa 8 mesi. Menù a tutto tondo: dalla prima colazione ai pasti completi, quali primi, secondi e contorni, per una disponibilità totale di 70 posti e 300 metri quadrati inclusi i locali per la preparazione delle pietanze.

Non ha nulla a che vedere con il servizio mensa del personale, che resta un servizio parallelo e in attesa dell’applicazione di un nuovo contratto: «Per quello c’è stato anche un contenzioso- specifica Caporossi- ma siamo in corso di applicazione del nuovo accordo e si arriverà al vassoio personalizzato per ogni utente. Ci vorrà tempo, quello che inauguriamo oggi è un servizio aggiuntivo».