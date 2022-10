Costruito a tempo di record e costato 600mila euro: pronto il nuovo bar/pizzeria dell'ospedale di Torrette

ANCONA - Venerdì 7 Ottobre, alle ore 12,00, alla presenza del Monsignor Angelo Spina, dell’Assessore alla Sanità Filippo Saltarmartini, del Direttore Generale Michele Caporossi, del Direttore Amministrativo Antonello Maraldo e del Direttore Sanitario Claudio Martini, verrà inaugurato il nuovo punto di ristoro bar pizzeria – del Presidio Ospedaliero di via Conca con appalto settennale.

I lavori di progettazione, ristrutturazione e realizzazione sono costati oltre 600mila euro e sono terminati a tempo di record in circa 8 mesi. Un risultato possibile grazie all’impegno profuso dai professionisti dei servizi amministrativi preposti. Il nuovo bar/pizzeria comprende anche l’edicola ed un piccolo punto market per le prime necessità degli utenti. Presso il bar/pizzeria è possibile consumare un’ampia gamma di prodotti di ottima qualità: da quelli per la prima colazione ai pasti completi quali primi, secondi e contorni, per una disponibilità totale di 70 posti e 300 mq inclusi i locali per la preparazione delle pietanze. «Siamo davvero soddisfatti di consegnare in tempi estremamente contenuti questo servizio di grande utilità e qualità per i dipendenti e utenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche – dice il Direttore Generale Michele Caporossi – quando si parla di servizio bar in ambito ospedaliero si corre il rischio di sottovalutarlo ed invece è molto sentito ed apprezzato».

Aggiunge il Direttore Amministrativo Antonello Maraldo: «Sottolineo l’importanza del servizio di distribuzione di giornali e riviste molto utile per i cittadini ricoverati. Credo che il servizio reso alla cittadinanza (pazienti, familiari e operatori sanitari) sia il vero motivo che ci ha spinti ad accettare una sfida come questa».