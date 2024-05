Avviso per la concessione di due bar/caffetteria alla Mole Vanvitelliana. La durata è di 5 anni

ANCONA - L’Amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per la concessione dei locali bar/caffetteria che si trovano all’interno del Foyer dell’Auditorium Orfeo Tamburi e all’interno della corte della Mole Vanvitelliana. La concessione ed il relativo servizio a valenza pubblica di somministrazione di alimenti e bevande avranno la durata di 5 anni. L’avviso e il modulo di domanda, nonché tutti i requisiti da possedere in capo all’operatore economico per manifestare interesse, sono disponibili al seguente LINK: https://shorturl.at/pzHRX.

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 21 maggio 2024 alle ore 12.