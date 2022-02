I vecchietti del BarLume alla rotonda: delitti, risate e "bolle di sapone"

I "bimbi" approdano alla Rotonda a mare di Senigallia. O meglio il loro papà. Sì perché sabato 12 febbraio alle 17,30 lo scrittore Marco Malvaldi presenterà il libro Bolle di sapone, ultimo romanzo della fortunata saga dei vecchietti del BarLume dalla quale è stata tratta la serie televisiva Sky con gli attori Filippo Timi e Lucia Mascino.

In questa nuova commedia gialla dell’autore toscano, ambientata in pieno lock down, i vecchietti del BarLume trovano ancora una volta «l’occasione per non farsi i fatti loro». E così, anche se condannati a comunicare via computer e telefonini, la banda di terribili vechietti «ritrova il metodo confusionario che li ispira, il turpiloquio creativo, il dialogo immaginosamente sferzante risolvendo in smart working un intrigo a più piani usando tutta la pietà e la solidarietà sociale che fu a lungo l’idea-forza di quella generazione». L’appuntamento di sabato 12 febbraio si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Antonelliana al numero 0716629302 o via email all’indirizzo dedicato.