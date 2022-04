Bar del Duomo, situazione paradossale: non si trovano le ditte per i lavori

ANCONA- Ancora problemi per il Bar del Duomo che vede ulteriormente rallentata la propria tabella di marcia. Dopo le mille peripezie per la firma della concessione e per tutto ciò che ne deriva a livello burocratico, il titolare Antonio Ambrosio è alle prese con una disperata ricerca di imprese e ditte per iniziare i lavori.

Le difficoltà sono legate al fatto che quasi tutte sono impegnate con il bonus 110 e, quindi, la situazione è nuovamente in fase di stallo. Il team di ingegneri che lo sta affiancando si è messo in moto con la speranza di trovare in tempi brevi una soluzione. La road map avrebbe previsto un’apertura del nuovo locale entro l’estate ma sembra facile pensare ad uno slittamento. Ambrosio, in ogni caso, non si è mai dato per vinto e non sono esclusi colpi di scena in positivo.