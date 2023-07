Bar del Duomo in stallo tra degrado e abbandono: l'amministrazione comunale pronta ad intervenire

ANCONA - Uno dei punti panoramici di Ancona è ancora transennato e abbandonato al degrado. È l’area dell’ex Bar del Duomo che, nonostante la convenzione tra Comune e gestore, non è ancora riuscita a prendere vita. Colpa dell’aumento dei prezzi dei materiali, i lavori del nuovo locale, arrivati a costare circa 400mila euro, non sono partiti e l’amministrazione Silvetti non intende stare a guardare e ad aspettare. «La situazione va presa di petto, da troppo tempo l’area è in quello stato. Una soluzione bisogna trovarla» ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini durante il sopralluogo odierno con il sindaco Daniele Silvetti nel rione Guasco. Nel contratto non c’è scritto un termine per l’inizio dei lavori, ma è chiaro che se la situazione dovesse rimanere in stallo, il Comune contatterà il gestore Antonio Ambrosio per capire le sue intenzioni e valuterà il da farsi. Tra l’altro Ambrosio, già titolare del ristorante il Giardino, paga regolarmente e mensilmente il canone di affitto al Comune, circa 12mila euro l’anno.

La vicenda

Ma facciamo un passo indietro ce ripercorriamo la complicata vicenda. Ambrosio dieci anni fa è subentrato alla vecchia società che gestiva il Bar del Duomo. Sin dall’inizio si sono presentate delle complicazioni. Prima la mancata concessione della sanatoria da parte della Provincia per la veranda realizzata abusivamente dalla precedente gestione, quindi è stata demolita. In seguito, i reperti archeologici della chiesa di Santa Maria del Carmine e del monastero rinvenuti nel 2016 hanno imposto un altro stop al cantiere. Per riaprire, nel 2018, Ambrosio ha presentato un nuovo progetto che prevede due locali e due accessi separati valorizzando l’area archeologica. Successivamente il Comune è intervenuto con una variante al Ppe che permette di mantenere la stessa volumetria del locale, ma distribuita in modo tale da garantire la fruibilità pubblica dei resti archeologici. Dopo tre anni la Giunta dà l’ok alla concessione di 25 anni con un canone di 12mila euro l’anno. Comune e gestore sono pronti a firmare, ma nel contratto è presente una clausola che darebbe la possibilità al Comune di rientrare in possesso della struttura in qualsiasi momento. Ancora un intoppo, a questo punto Ambrosi minaccia di lasciare perdere. La clausola viene tolta, la convenzione viene firmata del 2022 ,ma nel frattempo i prezzi sulle materie prime sono saliti alle stelle e l’area con vista mozzafiato sul golfo di Ancona resta ancora inaccessibile.