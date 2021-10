Odissea Bar del Duomo, una clausola rischia di far saltare tutto: Ambrosio ci pensa

Sembrava fatta per far rivivere il Bar del Duomo, uno dei luoghi più belli di Ancona grazie alla sua collocazione in cima al Colle Guasco, dopo anni di stallo tra lavori e mancate concessioni. Sembrava fatta, appunto, in virtù dell’accordo estivo che assegnava finalmente all’imprenditore Antonio Ambrosio (già titolare del Ristorante Pizzeria Giardino) la concessione dell’immobile con la Giunta che ha accettato tutte le condizioni poste.

Invece, a far slittare la firma, ci sarebbe una clausola assolutamente singolare che rimetterebbe tutto in discussione. Nella fattispecie, il Comune potrebbe rientrare in possesso del bene immobile in qualsiasi momento e per questo un imprenditore esperto come Ambrosio vuole vederci più chiaro.