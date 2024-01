Bando sfratti per finita locazione: ecco come presentare la domanda

ANCONA- Il Comune di Ancona ha pubblicato il bando di concorso speciale per la formazione di una graduatoria aperta – anno 2024 – di aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale. Con Determinazione dirigenziale n. 91 del 18/01/2024, è stato approvato il bando pubblico n. 3 del 22/01/2024. Le domande dovranno pervenire entro il 28 di ogni mese successivo alla pubblicazione del presente bando, limitatamente all’anno di riferimento del bando stesso. Scadenza del Bando 28/12/2024

Dove chiedere informazioni: Presso gli uffici del Servizio “Servizi Socio Assistenziali e Coordinamento ATS 11” - U.O. Politiche per la Casa ai seguenti numeri: 071.222.2414/2407/2409

Modalità di presentazione delle domande: Le domande, complete della documentazione, possono essere presentate nel corso dell’anno 2024 fermo restando la scadenza ultima del 28/12/2024, con le seguenti modalità:

a) spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona; sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Bando di concorso speciale per la formazione di una graduatoria aperta – anno 2024 di aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale”. Nel caso di raccomandata A.R. fa fede la data del timbro di spedizione dell’Ufficio Postale; l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali;

b) consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (Piano Terra Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona) nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Bando di concorso speciale per la formazione di una graduatoria aperta – anno 2024 di aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale”.

c) a mezzo di posta elettronica certificata personale – saranno considerate valide solo PEC personali del richiedente, pena l’esclusione della domanda – all’indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la domanda di partecipazione con la documentazione allegata, sottoscritta digitalmente oppure in formato pdf o altro formato non modificabile, avente per oggetto “Bando di concorso speciale per la formazione di una graduatoria aperta – anno 2024 di aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale”.

Il recapito delle domande resta ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l’Ente non assume responsabilità alcuna. La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo ed i riferimenti corretti (es. numero di telefono, indirizzo email, ecc…) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni da parte del Comune. Eventuali successivi cambi di indirizzo o di recapito dovranno essere comunicati tempestivamente, in mancanza di quanto sopra l’Amministrazione comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del servizio postale.