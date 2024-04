Bando della Regione Marche per la digitalizzazione dei comuni: 190 enti locali in lista

L'obiettivo è sostenere la digitalizzazione dei comuni marchigiani. Sono 190 gli enti locali che hanno partecipato al bando Servizi digitali integrati, che è parte del progetto “Borgo Digitale Diffuso”, promosso dalla Regione e finanziato inizialmente con 7 milioni di euro - poi diventati 8,5 - provenienti dai Fondi europei di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027. I Comuni beneficiari riceveranno 45.000 euro per finanziare le proposte progettuali presentate nell'arco del biennio 2024-2025.

I progetti ammessi – la cui graduatoria è pubblicata sul sito della regione – riguarda diversi interventi in ambito Ict per la promozione e la valorizzazione economica dei territori, la costruzione di città intelligenti e la semplificazione dei rapporti con il cittadino attraverso il digitale. In particolare i Comuni, anche grazie ad accordi con attori locali, svilupperanno e conferiranno contenuti digitali aggiornati, tra cui itinerari e proposte esperienziali, nel sistema regionale "Digital Hub Marche", progettato per rilanciarli, diffonderli e promuoverli in modo aggregato su canali internazionali, nazionali e regionali (tra cui il portale del turismo Italia.it ed i sistemi regionali esistenti o in costruzione nell'ambito dell'attuale programmazione Fesr 21-27: Letsmarche.it, Marche&Wine, la vetrina del borgo digitale diffuso).

Un focus particolare riguarda l'organizzazione di processi condivisi e intermediati su scala regionale di raccolta e valorizzazione dei dati locali, per favorire l'adozione di politiche pubbliche basate sull'evidenza e la trasparenza. Inoltre, i progetti dei Comuni realizzeranno o potenzieranno, ad esempio, siti ed app locali integrati di animazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica, dell'artigianato e delle produzioni tipiche; servizi digitali fruibili online o in presenza; dispositivi e segnaletica interattiva; postazioni di realtà aumentata e virtuale; eventi gestiti in streaming; pacchetti per visitatori e residenti a fruizione guidata

Per l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini, «la crescita digitale è uno degli obiettivi principali dell'azione del governo regionale, che mira a fare delle Marche un borgo digitale diffuso, vale a dire un modello di sviluppo dove ogni territorio, con le proprie eccellenze e peculiarità, possa svilupparsi economicamente e socialmente». E aggiunge: «Prioritario sarà diffondere la trasformazione digitale in modo sinergico su tutto il territorio marchigiano, composto da tanti poli urbani di medie e piccole dimensioni, in modo tale che, grazie alle tecnologie digitali, queste realtà diffuse abbiano la possibilità di integrarsi e di competere con altre località, metropolitane e nazionali, superando i confini fisici e annullando le distanze».