Bando Cultura 2024, approvato dalla giunta comunale dorica l'elenco delle associazioni ammesse

ANCONA – Danza, festival e rassegne, cinema, conferenze, mostre. Queste le attività contemplate dall’avviso emesso dalla giunta comunale di Ancona, per il bando cultura. L’amministrazione, riunita questa mattina a Palazzo del Popolo ha preso atto dell’istruttoria relativa alle manifestazioni di interesse pervenute in Comune per le attività culturali per l’anno 2024. L’esecutivo ha preso atto che alla data di scadenza prevista dall’avviso sono pervenute 36 proposte culturali, poi valutate da un’apposita commissione, che ha proposto l'ammissione al contributo di 34 operatori, 4 per la danza, 22 per festival e rassegne, 1 per il cinema, 4 per le conferenze, 3 per le mostre

L’elenco

Danza: Asd Danza Ottocentesche, Associazione Culturale Hunt, Fondazione Regionale Arte nella danza città di Ancona, Viva El Tango Ancona.

Festival e rassegne: Versante Aps, Pigrecozen, Amici della Lirica “Franco Corelli”, Festival della Storia Aps, Associazione Adriatico Mediterraneo, Associazione VentottoZeroSei, Molesti Aps, Associazione Culturale Fotografica “Il Mascherone”, Associazione Culturale Sulvic, Associazione Terzavia Odv, Associazione Culturale Malte, Nie Wiem Aps, Associazione Culturale “La casa di Leo”, Arci Ancona, Fondazione “Alessandro Lanari”, Teatro Terra di Nessuno, Società Amici della Musica “G. Michelli”, Vitamina C, Oratorio e Circolo Zona Musica Anspi Aps-Ets, La Luna Dance Center Asd, Luna Academy-Associazione Professionale, Associazione Cantieri Musicali Ancona Ets.

Cinema: Associazione Culturale Eclettica.

Conferenze: Forma Formante Aps, Associazione Identità Europea, Voci Nostre Amici Arte e Cultura, Arpsess (Associazione per la ricerca e la promozione dello sviluppo equo, sostenibile e solidale).

Mostre: Università della Terza Età Unitre – Università delle Tre Età Aps (sede di Ancona), Associazione Culturale Cento55, Associazione Actv 2 (Arte Cinema Teatro Volontariato).

Il bando

Il bando, si legge nel documento approvato dall’esecutivo, aveva la finalità di “stimolare e qualificare l'offerta di eventi al fine di predisporre il calendario annuale delle manifestazioni artistiche e culturali presenti in città; consolidare la percezione della città nel suo complesso quale attrattore di un pubblico sempre più vasto, eterogeneo e socialmente composito; moltiplicare il valore aggiunto che le attività culturali apporteranno, in termini di fruibilità dell’intero territorio cittadino, di visibilità mediatica della città, di arricchimento culturale attraverso l’offerta di un calendario pianificato e variegato di proposte, di ricadute economiche per gli operatori dislocati nella città e di sviluppo armonico del turismo”.

I progetti pervenuti dovevano essere valutati considerando in particolare il rilievo del progetto; il coinvolgimento del territorio; la comunicazione e promozione; il cofinanziamento dell’attività; l’autorevolezza e risonanza dell’iniziativa (per gli eventi storicizzati); l’originalità, innovatività, multidisciplinarietà (per le nuove proposte). Le risorse finanziarie, in corso di definizione, saranno pari a 250 mila euro, distribuite con importi massimi di contributo erogabile per singolo progetto differenziati a seconda dei settori: per la danza 10 mila euro (dotazione totale di 35 mila); per festival e rassegne 15 mila euro (dotazione totale 100 mila); per il cinema 12 mila (dotazione totale 40 mila); per le conferenze 10 mila (dotazione totale 50 mila); per le mostre 5 mila (dotazione totale 25 mila). La definizione dei contributi, in base alla graduatoria delle associazioni sarà effettuata dal Servizio Cultura e Turismo con atti successivi.