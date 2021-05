Bandiera blu, il sindaco Mancinelli applaude Portonovo e Marina Dorica

ANCONA- Portonovo e Marina Dorica sono state riconfermate come località meritevoli del riconoscimento della Bandiera Blu. L’ufficialità è stata data pochi minuti fa dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook:

“La bella notizia di oggi, freschissima (la comunicazione ufficiale è di poco fa), è che sono state confermata l’assegnazione delle #BandiereBlu per #Ancona (Portonovo) e per l’approdo turistico della nostra città, Marina Dorica Ancona. Sono conferme che aspettavamo, ma che devono riempirci di orgoglio perché non è mai facile né scontato ottenere la Bandiera Blu, che è un riconoscimento importante per la sostenibilità ambientale e la qualità della vita di tutti, cittadini e visitatori del nostro mare. Ed è il segno che ogni anno siamo capaci di migliorare nell’organizzazione e nel rispetto della natura. Grazie davvero al lavoro di tanti per questo risultato”