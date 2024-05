La baia di Portonovo si conferma Bandiera blu, è il 14° anno consecutivo. Premiata anche Marina Dorica

ANCONA - Il capoluogo marchigiano celebra la riconferma della Bandiera blu, il riconoscimento conferito ogni anno dalla FEE (Foundation for Environmental Education). Destinataria la baia di Portonovo con le sue spiagge e il suo mare e, per la categoria approdi turistici, premiata anche Marina Dorica.

A ritirare il riconoscimento nella capitale, a nome dell'Amministrazione comunale, è stato l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli. Per Ancona si tratta della quattordicesima bandiera blu consecutiva, a conferma dell'impegno e della cura dell'Ambiente e del monitoraggio delle acque, dei servizi alla persona, dell'allineamento a progetti europei, della realizzazione di eventi culturali e sociali. Un indicatore essenziale e ribadito durante la cerimonia è quello dell'accessibilità alla balneazione al fine di favorire l'inclusione, vale a dire la dotazione di rampe e scivoli. A Portonovo dei 7 operatori balneari ciascuno ha il proprio e nell'area del Molo esiste un tratto attrezzato specificamente per persone disabili. Tra i servizi particolari presi in considerazione dal comitato anche quelli in favore degli animali d'affezione e Portonovo si sta attrezzando. Il nuovo concessionario della piccola spiaggia tra la Torre e le Terrazze ha previsto uno spazio per ospitare i cani, con accesso al mare.

Il processo di candidatura alla Bandiera blu è complesso ed è in carico al Servizio Turismo del Comune in collaborazione con enti, operatori, associazioni, cittadini. Per dare il benvenuto alla Bandiera Blu è in programma nelle prossime settimane una festa per tutti nella baia.