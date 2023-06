Bandiera Blu: doppia cerimonia a Marina Dorica e a Portonovo

ANCONA- Doppia festa per la bandiera blu a Marina Dorica e a Portonovo. Giovedì 15 giugno la cerimonia con la benedizione religiosa e l’innalzamento del prestigioso vessillo. A Seguire l'intervento del Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e di altre Autorità. Saranno presenti operatori balneari e turistici. La bandiera blu è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località di mare europee che soddisfano determinati criteri di qualità, relativi ad esempio alle acque di balneazione, ai servizi, alla pulizia spiagge e agli approdi turistici. La cerimonia si svolgerà alle ore 17:00 a Marina Dorica e alle 18:30 a Portonovo. Nella baia la festa proseguirà alle 19:30 con l’evento musicale dell’orchestra dell’Accademia Musicale di Ancona e il concerto jazz di Filippo Sebastianelli trio in collaborazione con Ancona Jazz. E per chi volesse concedersi un aperitivo al tramonto da non perdere l’Aperitivo in blu a cura del Consorzio la Baia. Entrambi gli eventi sono aperti alla cittadinanza.

« Per Ancona si tratta del tredicesimo riconoscimento consecutivo, a conferma dell'impegno e della cura dell'Ambiente e del monitoraggio delle acque, dei servizi alla persona, dell'allineamento a progetti europei, della realizzazione di eventi culturali e sociali- scrive il Comune in una nota-. Il processo di candidatura alla Bandiera blu è complesso ed è in carico al Servizio Turismo del Comune in collaborazione con enti, operatori, associazioni, cittadini ».