Banda ultralarga: 51 comuni marchigiani già cablati

«Oltre 51 Comuni della regione Marche sono stati cablati con la banda ultra larga su un totale di 1.100 in Italia che sono in “area bianca”, quelli cioè che avevano scarso interesse commerciale ed ora potranno godere di questo servizio». Lo afferma in un comunicato la facilitatrice regionale del Movimento 5 Stelle, Mirella Emiliozzi.

«Un numero molto importante - spiega Emiliozzi - ed un vero e proprio balzo nell’innovazione digitale, se si pensa che lo scorso anno erano 70 i Comuni italiani in ‘area bianca’ serviti da cablaggio ultraveloce. Dalla digitalizzazione del Paese passa lo sviluppo futuro ed infatti è uno dei punti salienti del Recovery Fund italiano. L’impegno per la digitalizzazione del paese e dell'innovazione tecnologica rappresenta uno dei fronti più importanti che il Movimento 5 Stelle persegue sin dalla sua nascita. La promozione della banda ultra larga infatti era tra i punti della ‘Carta di Firenze’ delle liste civiche 5 stelle nate nel marzo 2009» spiega la deputata pentastellata.

«Grazie a questo impegno, che vede in prima linea la ministra Pisano ne potranno beneficiare sia il mondo del lavoro, aziende in primis, che i cittadini ed anche le istituzioni pubbliche ed i loro servizi. In questo ambito tra i soggetti pubblici che ne beneficeranno di più ci sono le scuole, e questo assume una rilevanza ancora più importante» conclude la facilitatrice esterna per la Regione Marche del Movimento 5 Stelle.