Baltimora, ecco chi è l'artista anconetano che ha conquistato X Factor 2021

Baltimora, all'anagrafe Edoardo Spinsante, 20 anni, da Ancona, è il vincitore di X Factor 2021. Parte del roster di Hell Raton, è uno studente giovanissimo e un po' nerd, dalla vocalità e dalla penna molto interessanti. Nella vita studia e lavora come produttore musicale. Oltre a produrre la musica di altri artisti, scrive la sua da anni senza però averla mai resa pubblica ed è proprio da un suo testo intitolato "Baltimora" che proviene il suo nome d'arte. Suona il pianoforte, la chitarra e da subito ha fatto capire di puntare molto sui testi e sulla forza della parola: nelle selezioni ha proposto due suoi pezzi e "La ballata della moda" di Luigi Tenco. Nel corso dei Live Show ha portato brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan. In semifinale ha duettato con Fulminacci. Alle Audizioni ha deciso di portare per la prima volta su un palco il suo brano 'Colore' suonato al pianoforte.

Con la sua voce è riuscito a trasmettere ai giudici delle forti emozioni aggiudicandosi 4 Sì. Nella fase successiva, i Bootcamp, Baltimora è tornato con un altro suo singolo dal titolo 'Altro', che parla di quello a cui si pensa durante la notte prima di addormentarsi. Fin da subito Hell Raton lo ha invitato però a lasciare il freno a mano e a godersi in pieno questo momento, mostrando così altre nuove e coloratissime sfumature della sua progettualità artistica. Il giudice è rimasto a bocca aperta decidendo di dargli una sedia. Ieri sera la conferma che ha puntato sul cavallo vincente.