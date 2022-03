Mare, il Duomo e Monte Conero: l'“Altro” di Baltimora è un inno al territorio

ANCONA- Una canzone, o meglio un video pieno di emozioni, che racconta la sua terra. Una terra che ha gioito con lui quando, dopo un cammino esaltante vissuto settimana dopo settimana, ha trionfato nell’ultima edizione 2021 di X-Factor. Il giovane cantante Edoardo Spinsante, al secolo Baltimora, ha riscosso ulteriore consenso tra i suoi coetanei e non solo dopo la pubblicazione su Youtube del singolo “Altro” (con cui ha vinto il popolare contest televisivo trasmesso da Sky). Un video che racconta la sua terra, che mostra il Duomo di Ancona (città in cui è cresciuto, dividendosi anche con Numana), il Monte Conero ma soprattutto il mare. Un inno alle bellezze del territorio che non è passato inosservato ai suoi fan che ne hanno applaudito la volontà di rimarcare le proprie origini.

Qualche settimana fa Baltimora, che per tutti è sempre “Edoardo”, è tornato anche al Liceo Scientifico Galilei per salutare professori ed ex compagni che ne hanno condiviso gioie e delusioni ma soprattutto lo hanno visto crescere come cantante e come uomo. L’istituto anconetano aveva anche celebrato l’evento con un post sui canali social.