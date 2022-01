Sale l’attesa, venerdì 28 gennaio uscirà “Colore”: ecco il nuovo singolo di Baltimora

Una nuova canzone, un nuovo singolo, una nuova avventura. L’ultima fatica di Baltimora, al secondo Edoardo Spinsante, è finalmente pronta farsi conoscere ed è destinata a ritagliarsi un posto d’onore tra i giovani e non solo. L’enfant prodige anconetano, vincitore dell’ultima edizione di X-Factor, lancerà ufficialmente “Colore” (prodotta da Columbia Records Italy/Sony Music Italy) e lo farà venerdì 28 gennaio.

L’attesa per l’uscita del brano sta crescendo anche, e soprattutto, in relazione al fatto che sul proprio profilo Instagram Baltimora ha pubblicato un estratto di venti secondi. Il post, già pieno di interazione, è un inno alla creatività e al genio dell’artista: “Sembro in grado di muovere tutti e quattro gli arti, l’acqua mi raggiunge periodicamente, mi terrorizza e mi ammalia allo stesso tempo”. Adesso non resta che attendere.