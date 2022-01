Balneari, Acquaroli: «Settore strategico, mettere in sicurezza le imprese»

«La lunga discussione svoltasi ieri in Consiglio regionale ha evidenziato ancora una volta l'importanza del turismo balneare per il nostro territorio. Da questa valutazione è emersa una risoluzione unitaria di cui ringrazio i gruppi consiliari. Continuo a pensare che le nostre imprese balneari vadano tutelate e che le evidenze pubbliche debbano essere evitate facendo valere in sede europea le ragioni giuridiche della non applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari e chiedendo un trattamento non discriminatorio nei confronti dell'Italia rispetto ad altri Paesi europei nostri competitor turistici che hanno normato la materia con lunghe proroghe». Lo fa sapere in una nota il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

«Sono convinto che ci siano tutte le condizioni per mettere in sicurezza le nostre imprese scongiurando il ricorso alle evidenze pubbliche. C'è un tavolo aperto a livello ministeriale con le associazioni di categoria e sarebbe opportuno che venisse allargato anche alle Regioni. Da Presidente di Regione, nel rispetto delle reciproche funzioni, chiedo chiarezza sull'applicazione o meno di leggi e sulla scadenza delle concessioni».