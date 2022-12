Il bagno di fine anno a Portonovo: circa 30 anconetani sfidano le acque della Baia

ANCONA - Sfidare il freddo (neanche troppo pungente a dire il vero) e farsi un tuffo in compagnia in attesa del nuovo anno. Una trentina di anconetani hanno deciso di salutare il 2022 con un bel bagno nelle meravigliose acque della Baia di Portonovo. Rendez vous intorno a mezzogiorno al Molo dove i presenti, armati di coraggio va detto, sono entrati in acqua per l'ultimo tuffo dell'anno. Ad organizzare l'iniziativa è stato Tommaso Buglioni, titolare di Tom Tattoo e personaggio molto conosciuto in tutta la città.

Tra brividi di freddo, tuffi e tante risate è stato possibile ammirare le acrobazione volanti di Luca Buglioni con il Flyboard. Evoluzioni a decine di metri di altezza da parte dell'"uomo volante", anconetano doc e pioniere di questa disciplina.