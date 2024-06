Due nuovi bagni pubblici in pieno centro storico

FABRIANO - Sono iniziati i lavori di sostituzione dei bagni pubblici del centro storico. La Giunta comunale ha deliberato la sostituzione dei bagni del Giardino Margherita con un bagno di nuova generazione autopulente, così da garantire un maggiore livello di cura dell’area e limitare le condizioni di degrado dei bagni. Parimenti sarà installato in Piazza Garibaldi un bagno all’interno di uno dei locali che sono ubicati sotto alla scalinata della piazza.

L’installazione di due nuovi bagni pubblici, moderni e funzionali, costituisce un intervento rilevante per dare un servizio ai cittadini e ai turisti che arrivano in città. La soluzione del bagno autopulente rappresenta una scelta funzionale e garantisce una fruibilità maggiore senza ulteriori oneri di pulizia che richiederebbero sforzi di organizzazione e gestione. L’intervento scelto ha comportato un investimento complessivo di circa 80.000€ per entrambi i bagni, approvato con determina 1138 del 04/12/23 per la fornitura dei sistemi alla ditta Linea Città srl e con successiva determina 347 del 20/05/2024 per l'adeguamento edilizio degli spazi.

Si tratta di Servizi Igienici Automatizzati Autopulenti modello “REALE SWING” agibili anche da parte di persone con disabilità, con porta di ingresso scorrevole in acciaio inox, rilevamento presenza realizzato con sensore radar ad infrarossi, blocco lavello incassato in vetroresina, gettoniera blindata incassata, pavimento interno con piastrelle rigate antiscivolo.