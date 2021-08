Baby gang e vandali, l’esperto: «Non serve essere troppo buoni, le sanzioni esistono»

Continua a far parlare di sé il fenomeno delle baby gang che, purtroppo, risulta spesso strettamente collegato ad episodi di violenza e atti vandalici. Come spiegano gli esperti, la tematica non è emersa ora ma è latente da un po’ e il proliferare dei social e del contesto attuale post-pandemico ha probabilmente favorito l’accentuarsi di questi comportamenti. Con l’avvocato Milo Sabbatini, esperto di diritto minorile, abbiamo cercato di fare il punto della situazione:

«La delinquenza giovanile e minorile è sempre esistita, sicuramente in maniera latente. Oggi i social network hanno dato grande risalto ad un fenomeno che era rimasto a lungo circoscritto. L’identikit ideale è quella del ragazzo senza personalità che si fa forza in gruppo e magari non riesce a trovare una propria strada. In molti casi avviene una vera e propria emulazione. Casi in aumento? A livello statistico sì e il problema emerge quando si va a ledere la sfera privata altrui».

E allora come intervenire in modo utile? «I tribunali dei minori hanno sanzioni che esistono e che vanno applicate. Non serve essere accondiscendenti. E’ normale che la giustizia minorile mira a reindirizzare il giovane e possiede strumenti come il perdono o la messa alla prova che esulano dal contesto tradizionale. Tuttavia è bene ricordare che i comportamenti devono essere sanzionati, a prescindere dalle modalità che ho appena descritto».