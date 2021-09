Microcriminalità e baby gang, Nobili: «Servono urgenti interventi di prevenzione»

Settimane dopo settimane, mesi dopo mesi, il problema della microcriminalità giovanile che spesso e volentieri sfocia nel fenomeno delle baby gang sta diventando purtroppo una costante. Con l’avvocato Andrea Nobili, tra le altre cose in prima linea su questa tematica da anni, si è cercato di fare il punto della situazione incentrandosi perlopiù sull’aspetto sanzionatorio che talvolta non ottiene gli effetti desiderati:

«Intanto partiamo con il dire che il problema c’è. Il tema del disagio giovanile ha assunto dei tratti emergenziali per certi versi. A livello sociale stiamo vivendo un cambiamento della società che fa sì che povertà educativa e materiale, unite alla crisi che si abbatte sulle famiglie, creino un incremento dei fenomeni di microcriminalità che talvolta assumono contorni criminali a tutti gli effetti. La comunità di accoglienza spesso non fa effetto? Può capitare e le valutazioni del caso spettano ai magistrati. Ci sono volte in cui le situazioni più impegnative richiedano interventi ancor più severi. Non è sempre detto che nei giovani scatti la percezione dell’illecito, il reinserimento deve tener conto di svariati fattori».

Infine le potenziali soluzioni: «I lavori socialmente utili li vedrei bene se questi giovani venissero coinvolti a favore di altri progetti. Questa tipologia di sanzione crea una coscienza. A mio parere, tuttavia, l’urgenza è un'altra. Bisogna potenziale gli interventi di prevenzione, prevenire è meglio che reprimere. Bisogna capire dove ci sono quei disagi e intervenire prontamente così da intercettare la devianza prima che essa si manifesti».