Babbo Natale chiama, il borgo risponde: Varano diventa (ancora) la piccola Rovaniemi

VARANO - Tutto pronto a Varano per i “ Mercatini di Natale”, un evento organizzato dal Comitato feste varanesi in collaborazione con la Parrocchia San Pietro Martire, Comune di Ancona, e le due società di Mutuo Soccorso oltre che dalla Croce Gialla di Ancona. Appuntamento sabato 2 e domenica 3 dicembre con la presenza di stand gastronomici con le infaticabili cuoche di Varano, musica, animazione, giochi per bambini, trucca bimbi e la casa di Babbo Natale allestita dai volontari della Croce Gialla di Ancona. I bambini potranno consegnare proprio a Babbo Natale le loro letterine, che saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook della stessa Croce Gialla. Ssarà possibile acquistare delle tazze e i proventi andranno in beneficenza. Gli organizzatori raccomandano di lasciare le auto al parcheggio dello stadio del Conero, dove sarà attivo un servizio di bus navetta che collegherà con la stessa frazione.