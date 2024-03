Premiate le aziende marchigiane con il "Bollino rosa"

La Commissione pari opportunità premia le aziende marchigiane che hanno ottenuto la “certificazione di parità di genere”. La consegna dei riconoscimenti ad una ventina di imprese che hanno concluso di recente il percorso per l’ottenimento del “bollino rosa” si è svolta ad Ancona, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà”, al termine di un convegno al quale hanno partecipato oltre 200 studenti marchigiani.

“L’obiettivo dell’appuntamento di oggi – ha spiegato la Presidente Cpo Maria Lina Vitturini - è quello di stimolare anche quelle imprese che non l’hanno ancora fatto ad adoperarsi per ottenere questa certificazione che si sta sempre più diffondendo anche nelle Marche, tant’è che già una cinquantina di aziende l’hanno ottenuta”.

Dell’importanza di un’azione “diretta a far crescere la parità di genere in ambito lavorativo” ha parlato il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini. che ha evidenziato la necessità anzitutto di “prendere coscienza” della problematica, dicendosi pronto “a raccogliere stimoli e suggerimenti da trasformare in provvedimenti legislativi per colmare il gap ancora esistente nel mondo del lavoro”.

L’assessore regionale Stefano Aguzzi ha ricordato i 350 milioni, tra fondi europei, statali e regionali, messi a disposizione per le politiche del lavoro e la formazione attraverso il Piano triennale. “In questi anni abbiamo rivolto una particolare attenzione - ha affermato - alla parità di genere. E proprio in questi giorni sta uscendo un bando per 2 milioni di euro rivolto alle imprese che cercheranno di migliorare tutte le buone pratiche per agevolare le donne a conciliare i tempi di vita e di lavoro”.

Nel suo intervento il consigliere regionale Carlo Ciccioli ha auspicato per il futuro “una società che non si porrà più il problema della parità perché lo sarà già nei fatti”. Nel corso del convegno in primo piano le opportunità derivanti dall'ottenimento della certificazione Uni/Pdr 125:2022. Dagli sgravi contributivi, alle agevolazioni fiscali, ai punteggi premiali per l’accesso ai bandi, al credito agevolato.

Hanno partecipato all'iniziativa il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, la Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico, l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Ancona, Orlanda Latini, i parlamentari Elena Leonardi e Antonio Baldelli. Contributi e riflessioni da parte di Enrica Codeluppi, Direttrice “LaRisorsaUman.it”; Enrico Maria Renier Founder & Ceo Renier Associati Group; Sergio Giorgini, esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro; Marta Cerioni, Direttrice osservatorio legalità e diritti fondamentali. Appuntamento organizzato dalla Cpo con la collaborazione di “La RisorsaUmana.it” e il patrocinio di Consiglio regionale e Regione Marche.