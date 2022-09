L’azienda marchigiana Diasen è tra le principali in Italia per sostenibilità e responsabilità

SASSOFERRATO- Ricerca e sviluppo lavorano a pieno ritmo per diminuire sempre di più l’impatto su aria, clima, acqua, territorio e biodiversità. Non è un caso, in tal senso, che la Diasen di Sassoferrato sia stata confermata tra le aziende BCorp, élite di imprese che rispondono a requisiti di trasparenza, responsabilità e sostenibilità, certificate a livello mondiale da BLab, ente no profit statunitense. Insomma, un grande movimento mondiale che si batte per cambiare i paradigmi economici e culturali del produrre e renderli adatti alle nuove sfide ambientali, sociali e climatiche. Diasen era diventata BCorp già nel 2017 con un punteggio di 80,9 punti. Ora, la ricertificazione è arrivata con 117,4 punti, a testimoniare il grande lavoro svolto in questi anni per promuovere condizioni di benessere e sicurezza dei collaboratori, rendere sempre più moderno il modello di governance dell’impresa e rafforzare il rapporto con la comunità territoriale e gli stakeholders.

«Diasen – spiega Diego Mingarelli, Presidente dell’azienda - è stata tra le prime aziende italiane a raccogliere la sfida della certificazione BCorp. I nostri valori, le soluzioni ecologiche che proponevamo, il modo di intendere la comunità, la scelta di puntare su persone del territorio ci rendevano, di fatto, una Bcorp che non sapeva di esserlo. La certificazione di 5 anni fa fu, quindi, un approdo naturale, la messa a sistema di un modus operandi preesistente oltre che un percorso pionieristico e visionario. Il punteggio ottenuto oggi con la ricertificazione non è soltanto la conferma di un grande impegno culturale e organizzativo ma la prova che siamo stati capaci di migliorare seguendo sempre il solco della nostra identità. Per Diasen, quindi, essere Bcorp non è una scelta ma un destino scritto nella nostra storia e in ciò che siamo da sempre». Diasen è una delle 140 BCorp presenti nell'ultimo report dedicato alle Bcorp italiane, l’unica nel settore della chimica per l’edilizia e tra le tre dell’intero settore chimico. Dal settembre 2020 Diasen è anche società Benefit. Un impegno assunto formalmente nello Statuto aziendale che accerta e conferma la volontà di redistribuire una quota del valore prodotto in attività e progetti di beneficio comune e che impattano positivamente sulla società e sull’ambiente.