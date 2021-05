Avis Jesi, la presidente è Oriana Capitani Cambio: lei al vertice dell’associazione

JESI – Cambio al vertice dell’Avis di Jesi: Oriana Capitani è la nuova presidente.

Restauratrice jesina è stata eletta nella giornata di ieri dal consiglio direttivo, riunitosi nel teatro Il Piccolo di San Giuseppe, presieduto dalla commissione elettorale guidata dall'avvocato Paolo Marcozzi. Oriana Capitani è la prima donna a rivestire l’incarico in 74 anni di storia dell’associazione. «Mi sento orgogliosa della fiducia accordatami ma allo stesso tempo frastornata» ha detto emozionata la neoeletta presidente. A lei le congratulazioni dell’ex presidente Bruno Dottori che dopo otto anni ha lasciato l’incarico: «Buon lavoro a Oriana che potrà contare sul supporto di tutto il consiglio direttivo dell’Avis di Jesi». Il direttivo si compone di altre novità: la vice presidente è la 29enne insegnante Gessica Elisei che ha ottenuto più voti; Massimo Zarzani ex dipendente di Banca Popolare, è il tesoriere; Bruno Dottori è il segretario e terrà anche i rapporti con l’Avis zonale, quella provinciale e la Consulta per la Pace di Jesi. Sono poi state conferite le deleghe alla scuola a Sandro Brilli e Rosella Stronati. La cura del sito internet e dei social è affidata a Stefano Mazzarini e Giulio Argentati. Erano presenti all’elezione anche i sindaci revisori Adriana Schiavoni e Luciana Francolini.