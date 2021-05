Avis Fabriano, da sabato si vota per il rinnovo del Consiglio direttivo

Fino a lunedì 10 maggio per i soci fabrianesi dell’associazione ci sarà la possibilità di scegliere il nuovo consiglio che resterà in carica nel prossimo quadriennio 2021-2024

FABRIANO- Per la grande “famiglia” Avisina di Fabriano che vanta 2136 Soci effettivi, 33 soci non donatori 33, (totale 2169 ndr) con 82 nuovi iscritti e un solo socio cancellato si prepara ad affrontare, nonostante questo grave momento di crisi sanitaria, le sfide future per mantenersi ai vertici regionali sia come numero di donazioni che per quelle pro-capite e non ultimo come incidenza rispetto alla popolazione.

Da queste premesse la presidente Rosa Brandi, lancia l’invito alle migliaia di donatori di prendere parte all'Assemblea che si terrà nella sezione AVIS in via Mamiani n° 43 Fabriano dalle ore 15,30 per ascoltare la sua relazione, quella sui bilanci consuntivo e preventivo e tra gli altri punti all’Ordine del Giorno la presentazione dei candidati per il rinnovo delle cariche Sociali. Al termine dell'Assemblea avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2021/2024. Si potrà votare sabato 08/05/2021 dalle 17.00 alle ore 19.00. Domenica 09/05/2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Lunedi 10/05/2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Al nuovo Consiglio Direttivo che dovrà eleggere anche le nuove cariche sociali, spetterà il compito di imprimere ulteriore dinamicità e vivacità di vita ad una delle Associazione di volontariato cittadine più rilevanti, non soltanto in termini quantitativi.