Un materassino speciale per il soccorso: il regalo dell'Avis alla Croce Rossa

FABRIANO - l presidente ed il vice presidente dell’Avis Comunale, Sebastiano Paglialunga e Luciano Bano, nella sede di via Brodolini, hanno consegnato questa mattina allapresidente del Comitato della Croce Rossa della città, Alessia Gentili, un materassino a depressione classificato come presidio medico utilizzato nella immobilizzazione e stabilizzazione cervicale e spinale del paziente politraumatizzato nel soccorso extra ospedaliero.

«E’ un oggetto – ha spiegato Alessia Gentili - fondamentale nei servizi sportivi e di emergenza sanitaria che la nostra associazione svolge quotidianamente e deve essere presente all’interno delle ambulanze che effettuano emergenza sanitaria come scritto sulla legge regionale della regione Marche. Come Croce Rossa ne abbiamo due, uno però era usurato e grazie al dono dell’Avis l'abbiamo potuto sostituire. Anche questo, come altre nostre attrezzature di soccorso, potranno essere visionate e spiegate insieme alle tante nostre attività nello stand che allestiremo nell’Ambito della Festa dello Sport e all’interno del quale attendiamo i cittadini per far conoscere ancor più il nostro lavoro».

Proprio muovendo dalla Festa dello Sport, il presidente Sebastiano Paglialunga, ha motivato le scelta dell’Avis di donare l’utile materassino a depressione: «L’Avis di Fabriano - è felicissima del patrocinio della Festa dello Sport per tantissimi motivi: È uno degli eventi più importanti dell’anno a Fabriano. L’ Avis ha sempre puntato nel passato, lo farà nel futuro, sui giovani, sullo Sport e sulle Scuole. Questa manifestazione tende a far incontrare le associazioni sportive e il mondo giovanile soprattutto, senza tralasciare le altre fasce di età. Inoltre istituzioni come Asur e Amministrazione Comunale, vari Enti quali Croce Rossa, Croce Azzurra, Ordine di Malta, faranno parte di questa manifestazione: insieme cercheremo di dare il massimo perché sia una giornata da ricordare e che dia slancio per iniziare le varie attività che inizieranno proprio in questo periodo».