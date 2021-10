Avis, consegna delle benemerenze: «600 donazioni in più»

Sabato 2 ottobre, presso il Campo della palla ovale “Nelson Mandela”, alla presenza di oltre 250 donatori e loro familiari, si è svolta la cerimonia della consegna da parte dell’Avis comunale di Ancona delle benemerenze statutarie.

"Come ha ricordato il presidente Saverio Taglioni - si legge nella nota - la tradizionale Festa del donatore a causa delle note vicende legate alla pandemia, quest’anno si è svolta in maniera inconsueta sia per il luogo e sia per le modalità. Dopo aver ringraziato per l’ospitalità i dirigenti dell’Unione Rugbistica Anconitana, il presidente ha voluto ringraziare particolarmente i donatori che nonostante le difficoltà dell’ultimo anno, hanno sempre risposto in maniera esemplare alle chiamate dell’Associazione, effettuando nel periodo 1 gennaio - 31 agosto 2021 quasi 600 donazioni in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Da gennaio, inoltre, si sono registrati ben 171 nuovi donatori iscritti confermando la crescita costante che l’Avis dorica registra ormai da molti anni". Al termine dell’intervento si è proceduto alla consegna delle benemerenze previste dallo statuto a 413 donatori.