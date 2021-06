Autorità portuale, stop per Africano: «Nomina bocciata da Commissione in Senato»

«La commissione Trasporti del Senato ha bocciato la nomina di Matteo Africano, indicato da Fdi alla presidenza dell'Autorità portuale di Ancona. Adesso dovrà esprimersi anche la commissione della Camera, ma prima chiediamo un ripensamento su questa designazione». A dirlo è la deputata marchigiana Alessia Morani (Pd) che spiega come la commissione di palazzo Madama abbia espresso parere negativo sulla nomina di Matteo Africano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale con nove voti contrari, sei favorevoli e altri astenuti (Lega).

La bocciatura della commissione, secondo l'ex sottosegretaria al Mise, dovrebbe spingere il Governo a procedere con una nuova nomina. «Ancona- sottolinea Morani- è un porto importante per l'Italia e fondamentale per le Marche. Auspichiamo che da parte del Governo ci sia un ripensamento e che si arrivi all'indicazione di una figura di alto profilo, per garantire lo sviluppo del porto. Non è questione di bandierine di partito, ma di competenze e curricula all'altezza». (Agenzia Dire)