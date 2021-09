Autolesionismo a Montacuto, il Garante: «Massima allerta alla situazione sanitaria»

«Massima attenzione alla situazione sanitaria». Questo l'appello lanciato dal Garante regionale dei Diritti delle Marche, Giancarlo Giulianelli, dopo i casi di autolesionismo che, nei giorni scorsi, hanno visto protagonisti diversi detenuti della casa circondariale di Montacuto di Ancona.

Alla luce di quanto accaduto Giulianelli torna ad evidenziare come il problema della sanità in carcere, soprattutto con l'aumento delle patologie psichiatriche, richieda una riflessione a tutto campo e, per quanto possibile, nuove modalità d'intervento. «Una problematica che ho posto in primo piano- dice in una nota Giulianelli- nel corso dell'incontro svoltosi nei giorni scorsi con il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, al quale hanno partecipato il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e i Garanti regionali di settore. Alla sfera sanitaria dobbiamo prestare la massima attenzione e ancor più ne dobbiamo dedicare alle problematiche psichiche, alle quali sono riconducibili numerosi casi di autolesionismo. Queste patologie andrebbero trattate in specifiche sezioni del carcere o, nei casi previsti, presso le Rems». Il Garante mette in evidenza problemi che il sistema carcerario marchigiano si porta dietro da tempo. «Il sovraffollamento carcerario e la carenza di personale nei diversi settori, tra questi non ultimo quello dell'area trattamentale- conclude Giulianelli- non fanno che aumentare le frizioni all'interno di un mondo già di per sé particolarmente sensibile e complesso, anche in relazione ai mutamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda la tipologia della popolazione carceraria». Nelle prossime settimane Giulianelli riprenderà la nuova azione di monitoraggio all'interno degli istituti penitenziari marchigiani.