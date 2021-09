L'auto degli anconetani? Diesel e usata: l'analisi delle vendite

Se nel 2020 il mercato delle auto usate è stato segnato dall’impatto del lockdown, nei primi otto mesi del 2021, tra alti e bassi, nelle Marche si registra una ripresa: da gennaio ad agosto 2021 sono stati effettuati 45.948 passaggi di proprietà netti di auto usate, recuperando gran parte del terreno perso rispetto allo stesso periodo del 2019 (-5,5%). Un dato a cui ha contribuito anche la crisi dei microchip che ha colpito duramente il nuovo, spingendo molti utenti verso soluzioni di seconda mano già disponibili sul mercato e facendo crescere i prezzi delle auto usate in Italia: infatti a settembre il costo medio delle auto in vendita sul portale (Indice AGPI), pari a €18.370, è aumentato di ben il +12,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento di oltre €2.000.

Sono questi alcuni dati emersi dall’Osservatorio di AutoScout24, il marketplace automotive online, su base dati interni e dell’ACI–Automobile Club d'Italia. Dall'analisi emerge che un’ulteriore spinta al mercato, che andrà a calmierare l’aumento dei prezzi, potrebbe arrivare dall’Ecobonus per l’acquisto di auto usate Euro 6 (da €750 a €2.000 in base a tre fasce di emissioni), contribuendo così al rinnovo del parco circolante italiano che resta il più vecchio d’Europa: nel 2020 l’età media delle auto è pari a 11 anni e 10 mesi e nelle Marche quasi un terzo (29,3%) è una Euro 0-1-2-3, un leggermente più basso rispetto alla media nazionale (30,5%). Gli incentivi rappresentano quindi una buona opportunità per “svecchiare” il parco circolante, dato che sul mercato c’è una vasta offerta di vetture di nuova generazione: sul portale di AutoScout24, infatti, ben il 42% delle vetture usate presenti è Euro 6 e il 66% ha meno di 6 anni. Sul fronte delle alimentazioni, nell’usato il diesel mantiene saldamente il comando mentre le auto ibride ed elettriche rappresentano ancora una quota marginale.

Ad Ancona

Nei primi otto mesi del 2021, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Ancona con 14.983 atti (-1,4% sullo stesso periodo del 2019), seguita da Pesaro-Urbino con 9.827 (-12,1%), Macerata con 9.762 (-6,3%), Ascoli Piceno con 6.049 (-3,8%) e Fermo con 5.326 (-3,4%). Secondo i dati interni di AutoScout24, il 43,2% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nei primi otto mesi del 2021 riguarda vetture diesel. Seguono le auto a benzina con il 28,4%. Per quanto attiene le auto ibride ed elettriche, invece, nel mercato dell’usato si è ancora agli inizi, con l’1,8% delle richieste totali. In merito ai modelli più richiesti in regione vince in assoluto la Volkswagen Golf.